В Химках провели лекцию о подвиге ликвидаторов Чернобыля

Лекцию ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф провели 23 апреля в библиотеке семейного чтения №1 в Химках. Жители округа и депутаты обсудили подвиг ликвидаторов Чернобыльской аварии и почтили память погибших, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие читатели библиотеки, активные жители и почетные гости. С приветственным словом выступили муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Ирина Спирина и Наталья Каныгина.

«Обсуждая историю Чернобыля, важно говорить не о сухих цифрах, а о человеческих судьбах. Ликвидаторы приняли на себя удар, спасая жизни других людей, и мы обязаны хранить память о каждом, кто сделал этот выбор», — отметила Ирина Спирина.

Участникам напомнили о крупнейшей техногенной катастрофе XX века. 26 апреля 1986 года в результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС реактор был полностью разрушен, в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий участвовали 774 жителя Химок. Они очищали территорию станции, возводили саркофаг над разрушенным блоком, обеспечивали безопасность работ и помогали пострадавшим.

«Сегодня, вспоминая трагические события 1986 года, мы подтверждаем связь с теми, кто прошел через ужас Чернобыля. Пока мы помним имена и судьбы ликвидаторов, мы сохраняем внутренний стержень страны и передаем его детям», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что такие встречи помогают объединять разные поколения вокруг общих ценностей — любви к России и родному городу, уважения к истории и людям, которые ее создавали.

