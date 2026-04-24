Команда из Павлово-Посадского округа вышла в суперфинал «Школьной лиги»

Юношеская команда Первого лицея Павлово-Посадского округа вышла в суперфинал Школьной лиги, пройдя турнир без единого поражения. 29 апреля спортсмены сыграют на площадке LIVE Арены за главный трофей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Баскетболисты из Павловского Посада уверенно прошли верхнюю сетку соревнований, не проиграв ни одного матча. Команда продемонстрировала слаженную игру, характер и высокий уровень подготовки, что позволило ей выйти в «Финал четырех» — стадию, где встречаются четыре сильнейших коллектива региона.

В решающем матче лицеисты одержали победу и завоевали путевку в суперфинал. 29 апреля они выйдут на площадку LIVE Арены, где обычно проходят матчи профессиональных команд, и поборются за главный трофей турнира.

Подготовкой спортсменов занимались тренер спортивной школы Иван Чернышев и учитель физкультуры Первого лицея Александра Каранова. Поддержку команде и создание условий для тренировок обеспечил директор лицея Павел Грязнов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.