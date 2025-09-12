МЧС РФ завершило поиски в Кабардино-Балкарии на месте обрыва канатной дороги
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
На месте обрыва канатно-кресельной дороги в Кабардино-Балкарской Республике сотрудники МЧС России полностью завершили поисковые работы. Спасти удалось 35 человек, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Поисково-спасательные работы на Эльбрусе вели 29 сотрудников с использованием девяти единиц спецтехники.
В общей сложности в момент схода с рельсов канатно-кресельной дороги на ней находились 37 человек, 35 из них удалось спасти.
Два человека, к сожалению, получили смертельные травмы. Что стало причиной происшествия, теперь будут устанавливать компетентные органы. Спасатели свою часть работы выполнили.
