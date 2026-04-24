Промышленные площадки в Петербурге, Омске и Подмосковье стали официальными локациями «Диктанта Победы»

Сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» приняли участие в международной историко-патриотической акции «Диктант Победы». Главной площадкой мероприятия стал офис в Санкт-Петербурге, тогда как производственные мощности в Омске и Московской области присоединились к просветительской акции в дистанционном формате. Компания выступила в роли официальной площадки впервые.

В 2026 году «Диктант Победы» собрал участников из 97 государств. Вопросы теста разработали эксперты, а итоговый вариант утвердило Российское историческое общество. На выполнение заданий отводилось 45 минут. За это время нужно было ответить на 25 вопросов, касающихся главных битв Великой Отечественной войны, полководцев, боевой техники, наград, а также того, как те военных лет нашла отражение в литературе и искусстве.

Мероприятие 2026 года посвятили 85-летию с начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова. В тест включили вопросы о наиболее масштабных операциях, проходивших под его руководством, а также о стратегических решениях, которые определили дальнейший ход войны.

Для «Газпромнефть-СМ» большое значение имеет воспитание почтительного отношения к истории страны, укрепление связи между поколениями и популяризация патриотических идеалов.

«Диктант Победы» — это осознанная практика, которая позволяет поддерживать интерес к истории и вовлекать разные поколения в ее осмысление. Важно, что такие инициативы проходят одновременно в разных городах и странах. Это формирует общее пространство исторической памяти и делает участие в подобных проектах частью корпоративной культуры», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Диктант Победы» представляет собой ежегодную международную просветительскую акцию по истории. В 2026 году она состоялась уже в восьмой раз и объединила миллионы людей по всему миру. Ключевые цели проекта — патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение подлинной исторической правды.