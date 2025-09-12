Очередной обрыв канатной дороги произошел в Кабардино-Балкарии. Погибли люди

сегодня в 16:02

Два человека погибли при очередном обрыве канатной дороги в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) произошел очередной обрыв канатной дороги. В результате ЧП погибли два человека, сообщает SHOT .

На место происшествия вызвали спасателей и представителей экстренных служб. Сведений о наличии других пострадавших пока нет.

По информации журналистов, до 24 сентября на канатной дороге должны были проводиться работы по подготовке к зимнему сезону.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

В начале августа в столице Кабардино-Балкарии Нальчике уже происходил обрыв канатной дороги. Тогда пострадали 12 человек, в том числе ребенок.

