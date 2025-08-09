При обрыве «канатки» в Нальчике пострадали 12 человек

После обрыва канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек, в том числе ребенок, сообщается в Telegram-канале Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что 6 были госпитализированы, а еще 6 человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок.

Состояние пяти пациентов оценивается как средней тяжести, а еще один находится в тяжелом состоянии.

8 августа люди упали с 4-7 метров с канатной дороги в Нальчике. Погибших нет. «Канатка» вела на гору Малая Кизиловка, где находится ресторан.

Между тем СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по данному факту. На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.