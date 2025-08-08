Люди упали с 4-7 метров с канатной дороги в Нальчике в КБР
Фото - © Telegram-канал 112
Люди упали с четырех-семи метров с канатной дороги в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике РФ. Тяжело травмированных нет, сообщает «112».
На канатной дороге можно добраться до горы Малая Кизиловка. Там расположен ресторан, откуда открывается красивый вид.
Причины обрыва канатной дороги неизвестны.
По данным SHOT, в 2024 году на оборвавшейся канатной дороге в Нальчике уже застревали путешественники. Тогда провели эвакуацию 12 человек, среди которых были и четверо детей. Была организована проверка Следкома.
В 2021 году там же женщина с ребенком выпали из кресла. Машинист-оператор не дал ему сесть одному и попросил женщину посадить внука на колени. Во время поездки пенсионерка с внуком свалились на склон.
В настоящий момент одной из возможных причин обрыва канатной дороги считают износ подъемника.