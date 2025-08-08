Люди упали с 4-7 метров с канатной дороги в Нальчике в КБР

Люди упали с четырех-семи метров с канатной дороги в Нальчике в Кабардино-Балкарской Республике РФ. Тяжело травмированных нет, сообщает « 112 ».

На канатной дороге можно добраться до горы Малая Кизиловка. Там расположен ресторан, откуда открывается красивый вид.

Причины обрыва канатной дороги неизвестны.

По данным SHOT, в 2024 году на оборвавшейся канатной дороге в Нальчике уже застревали путешественники. Тогда провели эвакуацию 12 человек, среди которых были и четверо детей. Была организована проверка Следкома.

В 2021 году там же женщина с ребенком выпали из кресла. Машинист-оператор не дал ему сесть одному и попросил женщину посадить внука на колени. Во время поездки пенсионерка с внуком свалились на склон.

В настоящий момент одной из возможных причин обрыва канатной дороги считают износ подъемника.