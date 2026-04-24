В России спрос на авто с пробегом вырос на 11,6% в марте

В марте 2026 года интерес к автомобилям с пробегом в России вырос на 11,6% по сравнению с февралем. Самыми популярными остались модели LADA, сообщает «Бриф24» .

Аналитики Авито Авто сравнили показатели марта и февраля и зафиксировали рост спроса на вторичном рынке. Наибольший интерес покупатели проявляли к автомобилям LADA, а также к Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Чаще всего пользователи искали LADA Priora, LADA Granta и Toyota Camry. В число востребованных моделей также вошли Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, LADA 2114 Samara, Нива и Vesta.

Среди иностранных марок заметнее всего вырос интерес к Renault (+17%) и Mazda (+15%). В модельном рейтинге лидировали Renault Logan (+22%) и Mercedes-Benz E-класс (+21%). Спрос на BMW 3 серии увеличился на 16%, на Toyota RAV4 — на 15%.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в марте составила 1,4 млн рублей. При этом некоторые модели подешевели: Volkswagen Passat — до 810 тыс. рублей, LADA 2114 Samara — до 200 тыс., Mitsubishi Lancer — до 500 тыс. рублей.

