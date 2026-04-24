В Подмосковье за неделю отремонтировали освещение на 20 дорогах

Специалисты Мосавтодора за прошедшую неделю восстановили линии освещения на 20 региональных дорогах в 13 округах Подмосковья. Работы провели в городах и малых населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Люберцы освещение восстановили на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково и на Октябрьском проспекте. В округе Воскресенск работы провели на улице Центральной в селе Юрасово, а также на дорогах в деревнях Ратмирово, Субботино, Щельпино и Городище. В Балашихе линии отремонтировали на Носовихинском шоссе в деревне Черное и на Леоновском шоссе в микрорайоне Южный.

Также освещение заработало на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково в Долгопрудном, на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, в Гаражном проезде в Протвине, а также на улице Полевой и проспекте Мира во Фрязине.

В малых населенных пунктах работы выполнили на улице Колхозной в селе Колычево округа Ступино, на улице Магистральной в селе Молоди округа Чехов, на 6-м километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное округа Красногорск, на улице Партизанской в деревне Шаликово Можайского округа. Освещение также восстановили на дорогах в деревне Загряжское Наро-Фоминского округа и в деревне Леньково Рузского округа.

В ведомстве отметили, что регулярное обслуживание и ремонт линий освещения помогают снижать риск аварий, повышают безопасность и позволяют оптимизировать энергопотребление.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.