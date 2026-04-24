В Подмосковье обсудили стандарты благоустройства на 2026 год

Отраслевой семинар по требованиям и принципам благоустройства общественных территорий прошел в Подмосковье в разгар строительного сезона. Участники обсудили реализацию проектов в 2026 году и работу с подрядчиками, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Семинар открыл заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин. Он сообщил, что в 2026 году в регионе благоустроят 135 объектов, в том числе 56 малых общественных территорий. В планах — обновление 12 парков, 10 набережных и 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 13 скверов, шести активных зон и двух веломаршрутов.

«Все проекты должны реализовываться строго в соответствии с региональным стандартом благоустройства общественных территорий. Документ регламентирует 15 типов территорий и включает 47 расчетных параметров. Стандарт не предполагает унификацию проектов, но гарантирует высокое качество и экологичность материалов», — подчеркнул Хайкин.

Для каждого типа территорий применяют индивидуальные решения. В лесопарках используют экологичный гранит, на набережных — сочетания металла и дерева. Исторические объекты, включая фонтаны, сохраняют и реставрируют.

Участники также обсудили контроль за исполнением контрактов, ведение документации и назначение ответственных лиц. Все проекты проходят общественные обсуждения. С сентября 2021 года власти ответили более чем на миллион обращений жителей.

Для оценки работы парков действует система мониторинга с 25 показателями содержания, 18 метриками дефектов и 11 метриками инцидентов. Использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать контроль и снизить число жалоб. В апреле три парка Подмосковья получили премию «Парки России», в июне и октябре запланированы профильные отраслевые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.