В Наро-Фоминске провели дискуссию о референдуме и перевороте

Дискуссионный клуб на тему «Референдум или государственный переворот — две стороны одной медали» прошел 23 апреля в Наро-Фоминске на базе хореографической школы имени Ирины Зайцевой. Во встрече участвовали студенты, эксперты и представители общественности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовали по инициативе Всероссийского государственного университета юстиции. В зале собрались студенты наро-фоминского колледжа ВГУЮ (РПА Минюста России), представители администрации и депутатского корпуса округа, журналисты, участники СВО, блогеры и руководители общественных организаций.

Модераторами выступили советник генерального прокурора России, первый прокурор российского Крыма Наталья Поклонская и преподаватель ВГУЮ Павел Борисовский. На сцене также работали российские политологи, социотехнологи и аналитики.

Открывая встречу, руководитель учебной площадки колледжа ВГУЮ, кандидат экономических наук, доцент Мария Асеева подчеркнула:

«Мы хотим, чтобы студенты не просто получали информацию, а учились ее осмыслять. Такие встречи дают возможность услышать разные точки зрения, задать вопросы и попытаться разобраться в сложных процессах, происходящих в нашем государстве. Именно через диалог формируется настоящее понимание происходящего», — пояснила Мария Асеева.

Участники обсудили причины и возможные триггеры государственных переворотов, их частоту в мировой практике, влияние информационных войн, а также дали оценку международным событиям, включая действия США на Украине и в странах Ближнего Востока. Организаторы отметили, что формат открытого диалога позволяет студентам проанализировать услышанное и сформировать собственную позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.