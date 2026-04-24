В Щелкове представили ИИ для контроля сточных вод

Сессию по применению искусственного интеллекта для контроля сточных вод провели в городском округе Щелково. Мособлводоканал представил практику выявления нарушителей среди абонентов в рамках выездного мероприятия с участием замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ереско и советника губернатора региона Евгения Хромушина, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В обсуждении приняли участие представители федеральных структур и делегаты из 20 регионов России. Мособлводоканал рассказал о системе работы по снижению негативного воздействия сточных вод и контролю за их составом.

«Мы системно работаем над тем, чтобы каждый абонент понимал: сброс загрязняющих веществ в канализацию — это не только вред экологии, но и прямая финансовая ответственность», — подчеркнул руководитель Мособлводоканала Владимир Векленко.

В базе предприятия числятся 6 124 абонента. Для 98% из них плата за водоотведение рассчитывается автоматически с применением коэффициента 0,5 или 2 к месячному объему стоков. Оставшимся 2% начисления производят по декларациям или по результатам анализов — ежегодно проводится около 770 выездных проверок.

С помощью искусственного интеллекта специалисты выявляют предприятия, которые могут быть причастны к появлению в стоках запрещенных веществ, включая нефтепродукты, жиры, алюминий и цинк.

Расчет платы ведется по формуле: плата = объем стоков × концентрация загрязнителей × тариф. Такая экономическая модель стимулирует предприятия соблюдать требования законодательства и устанавливать локальные очистные сооружения для снижения концентрации вредных веществ.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.