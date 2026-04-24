Более 3 000 человек приняли участие в «Диктанте Победы» в Балашихе

Международная патриотическая акция Единой России «Диктант Победы» прошла в Балашихе 24 апреля на 60 площадках. Центральной стала Усадьба Горенки — объект культурного наследия, бывший эвакогоспиталь времен Великой Отечественной войны. Там проверили свои знания 45 человек, в их числе — глава городского округа, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.

«Эта акция уже стала доброй традицией. В Балашихе ежегодно открывается большое количество площадок, в первую очередь на базе образовательных учреждений, где активно участвуют школьники, студенты, жители города и представители молодежных организаций. В этом году центральной площадкой стала усадьба Горенки — место с особой историей: в годы Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь. Для молодежи это возможность не только проверить знания, но и прикоснуться к живой истории своей страны», — сказал Сергей Юров.

В этом году основная часть вопросов исторического теста посвящена 130-летию со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова, который остановил продвижение гитлеровцев под Москвой. Именно это сражение стало переломным в ходе Великой Отечественной войны и положило начало Великой Победе.

Часть вопросов диктанта была посвящена Героям СВО. Кроме этого, на площадках акции все желающие смогли написать письма со словами поддержки участникам спецоперации — в ближайшее время все послания доставят на фронт.

«Участие в диктанте — это возможность еще раз обратиться к нашей истории, вспомнить важнейшие события и героев страны. Сегодня это особенно значимо, потому что мы видим, как во многом история повторяется, и современные защитники Отечества продолжают традиции мужества и самоотверженности. Такие акции помогают сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, чтобы действительно никто не был забыт и ничто не было забыто», — поделился член Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Соколовский.

Всего в Московской области для проведения «Диктанта Победы» было организовано 1 400 площадок. Также проверить свои знания можно онлайн на сайте Диктантпобеды.рф.

Федеральные победители акции получат приглашение на Парад Победы 9 мая. Абитуриенты с максимальным баллом получат диплом финалиста — он дает преференции при поступлении в вузы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.