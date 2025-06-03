«Без Instagram* не нужен»: мигрант сжег и выбросил паспорт РФ в Обнинске

Сотрудники полиции проводят проверку по факту появившейся в Сети информации о сжигании молодым человеком паспорта гражданина РФ в Калужской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В настоящее время устанавливается личность юноши и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как пишет РЕН ТВ, парень сжег паспорт гражданина РФ, так как «без Instagram* он ему не нужен». По данным СМИ, злоумышленником является 22-летний мигрант из Таджикистана, который проживает в Обнинске.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек сжигает российский паспорт, а затем выбрасывает его с балкона многоэтажки.

«Я узнал, что блокируют Instagram*, и без него мне не нужен паспорт», — прокомментировал автор видео.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.