«Без Instagram* не нужен»: мигрант сжег и выбросил паспорт РФ в Обнинске
Сотрудники полиции проводят проверку по факту появившейся в Сети информации о сжигании молодым человеком паспорта гражданина РФ в Калужской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В настоящее время устанавливается личность юноши и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как пишет РЕН ТВ, парень сжег паспорт гражданина РФ, так как «без Instagram* он ему не нужен». По данным СМИ, злоумышленником является 22-летний мигрант из Таджикистана, который проживает в Обнинске.
На опубликованных кадрах видно, как молодой человек сжигает российский паспорт, а затем выбрасывает его с балкона многоэтажки.
«Я узнал, что блокируют Instagram*, и без него мне не нужен паспорт», — прокомментировал автор видео.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.