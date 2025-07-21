Бетонный забор упал на машины в Балашихе

В подмосковной Балашихе бетонный забор упал на несколько припаркованных автомобилей, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Москву с огоньком» . Судя по фото с места событий, в результате инцидента пострадали как минимум три транспорта — две иномарки и ВАЗ-2104.

У автомобилей, на которые рухнул забор, повреждены крыши, капоты, двери и стекла. Информации о том, находились ли люди внутри поврежденных машин в момент обрушения бетонной постройки, не приводится.

Сегодня, 21 июля, до конца дня в Москве ожидается сильный ливень. За ночь и утро понедельника в отдельных районах столицы уже выпала месячная норма осадков.

Тем временем в Московской области зафиксировали 45 подтоплений во дворах.