Бешеная лисица забралась в собачью будку в Приамурье

Еще в двух районах Амурской области ввели карантин из-за бешенства у диких лисиц. Одно такое животное забралось в собачью будку, сообщает агентство «Порт Амур» .

Бешеную лису выявили в селе Новочесноково Михайловского района. Хищницу обнаружили в собачьей будке. Специалисты заподозрили ее в бешенстве, потому что такое поведение для лисиц нетипично.

В лесном массиве Константиновского района лиса агрессивно бросалась под автомобиль инспектора по охране животного мира. Ее тоже заподозрили в бешенстве. Вскоре специалисты провели лабораторные исследования и подтвердили, что в обоих случаях лисицы были больны.

В ближайшее время ветеринары проведут в селе Новочесноково все необходимые мероприятия, включая дезинфекцию. Домашних животных дополнительно вакцинируют от бешенства. В Константиновском районе в зону карантина населенные пункты не попали.

Бешеных лисиц нашли уже в пяти районах области. Амурчанам порекомендовали вакцинировать своих питомцев, чтобы предотвратить риски инфицирования.

Также в Беловском округе Кузбасса третий месяц подряд фиксируют новые очаги бешенства и расширяют карантинные зоны. 3 марта ограничения ввели еще в двух населенных пунктах.

