В Беловском округе Кузбасса ввели новый карантин по бешенству

В Беловском округе третий месяц подряд фиксируют новые очаги бешенства и расширяют карантинные зоны. 3 марта ограничения ввели еще в двух населенных пунктах, сообщает Сiбдепо .

Первый карантин в округе объявили в январе. С тех пор ограничения продолжают вводить по мере выявления новых случаев заболевания животных.

3 марта очаги бешенства обнаружили в деревне Новодубровка и поселке Петровский — на улицах Заречной и Петровской. В феврале инфекцию выявили еще в двух соседних поселках, а также в селах Вишневка и Снежинский.

Вокруг зараженных участков установили опасные зоны радиусом 800 и 500 м. На этих территориях запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить питомцев без разрешения, а также охотиться на диких зверей.

Ветеринары проводят обходы по дворам, осматривают кошек, собак и сельскохозяйственных животных. Здоровым животным делают прививки.

Карантин продлится не менее двух месяцев. Его отмена будет зависеть от эпидемиологической ситуации и отсутствия новых случаев бешенства.

