Береговая охрана Туниса обнаружила тела 18 мигрантов
Береговая охрана Туниса обнаружила тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.
Отмечается, что береговая охрана провела несколько отдельных операций, включивших спасение и пресечение незаконных попыток пересечения морской границы.
Во время операций в море спасли 612 нелегальных мигрантов из стран Африки южнее Сахары, чьи лодки чуть не затонули.
Ранее в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа российских туристов, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром.