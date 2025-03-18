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Береговая охрана Туниса обнаружила тела 18 мигрантов около побережья страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Отмечается, что береговая охрана провела несколько отдельных операций, включивших спасение и пресечение незаконных попыток пересечения морской границы.

Во время операций в море спасли 612 нелегальных мигрантов из стран Африки южнее Сахары, чьи лодки чуть не затонули.

Ранее в посольстве РФ в Тунисе рассказали, что группа российских туристов, задержанных в африканской стране, находилась в населенном пункте Хайдра, расположенном недалеко от границы с Алжиром.