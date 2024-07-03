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Baza: умерший в Москве крановщик скончался от передозировки наркотиками

44-летний крановщик, который скончался на стройке в Москве, мог умереть от передозировки наркотиками, сообщает Baza .

На теле мужчины обнаружили следы инъекций. Рядом с телом также нашли шприц и баночку с неизвестным веществом.

Изначально поступило сообщение, что крановщик потерял сознание из-за жары в кабине башенного крана на высоте 200 метров. Спасатели долго не могли подобраться к пострадавшему из-за высоты в 25 этажей, сильного ветра и горячего крана.

Врачи также долго не могли оказать помощь мужчине. В итоге он скончался.