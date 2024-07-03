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Умер крановщик, потерявший сознание из-за жары в кабине в Москве

Крановщика, который потерял сознание в кабине крана на стройке недалеко от столичной Павелецкой площади, нашли мертвым, сообщает «Московский комсомолец».

Спасатели долго не могли подобраться к мужчине из-за высоты в 25 этажей, сильного ветра и горячего крана.

Крановщик 3 июля потерял сознание из-за жары в кабине башенного крана на высоте 200 метров. Инцидент произошел на стройке ЖК HIGH LIFE на юге столицы.

Отключившегося мужчину нашел коллега, когда поднялся наверх. Врачи долго не могли помочь пострадавшему.

На месте ЧП находились спасатели.