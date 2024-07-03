Mash: крановщик потерял сознание на столичной стройке из-за жары

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Крановщик потерял сознание из-за жары в кабине башенного крана на высоте 200 метров. Инцидент произошел на стройке ЖК HIGH LIFE на юге столицы, сообщает Mash.

Отключившегося мужчину нашел коллега, когда поднялся наверх. Врачи не могут помочь пострадавшему из-за высоты.

На место происшествия отправились спасатели.

Ранее мужчина получил тепловой удар из-за аномальной жары в столице и оказался в реанимации. Трагедия случилась на площади Киевского вокзала.