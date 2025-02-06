Baza: пропажу экс-мэра Самары обнаружил его бывший заместитель

Первым, кто понял, что экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали, был бывший заместитель мужчины Александр К., сообщает Baza .

По его словам, Тархов с женой с 2021 года предпочитали никуда не выезжать. В тот год экс-мэр переболел ковидом, ослаб, после чего долго восстанавливался.

Последний раз Александр созванивался с Тарховым в конце ноября. Затем он позвонил экс-мэру Самары, чтобы поздравить с Новым годом, но мужчина не взял трубку. В следующий раз Александр позвонил 3 января, но ему опять не ответили.

Зато мужчине пришло сообщение, что все вопросы можно задать внучке экс-мэра. Александр связался с Екатериной, и в этот момент понял, что что-то не так.

Бывший заместитель экс-градоначальника поначалу верил, что Тархов жив. Однако сейчас он убежден в его смерти. Александр также считает, что в деле замешана внучка чиновника.

Кроме того, он назвал фейковыми сообщения о том, что экс-мэра застрелили или законсервировали в бочке. Александр добавил, что Тархов также не ездил в Финляндию, как это ранее сообщалось.

По подозрению в убийстве Тархова и его жены задержана внучка экс-мэра Екатерина. По предварительным данным, она могла убить родственника из-за крупной суммы денег.

Ранее появилась информация, что фрагменты тел убитых нашли в их квартире.