сегодня в 13:56

Baza опубликовала список пострадавших при захвате колонии под Волгоградом

Стали известны личности пострадавших при захвате исправительной колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области, сообщает Baza .

Среди пострадавших не только сотрудники ФСИН, но и заключенный. Пострадал начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин, а также арестант Александр Бойко.

Заключенные захватили колонию 23 августа. Предварительно, как минимум один сотрудник ФСИН был убит, еще несколько оперативников ранены.

Видео из захваченной колонии появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, что в ИК произошла настоящая резня. В руках арестант держит предмет с мусульманскими лозунгами, похожий на нож, на полу лежит окровавленный сотрудник ФСИН.

Спецназ уже прибыл на место. Предварительно известно о 4 нападавших. Они называют себя членами Исламского государства*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.