Пассажиры поезда Анапа — Екатеринбург жалуются на неработающие кондиционеры в вагонах. Температура внутри достигает 36 градусов, при этом едут много семей с детьми и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Начальник поезда обращался к руководству и просил снять с продаж места, где не работают кондиционеры. Но пассажиры все прибывают и прибывают», — рассказал очевидец.

По словам пассажиров, время в пути может занять до 2,5 суток, при этом кондиционеры не работают с самого начала поездки. Поезд проезжает много южных городов. Вагоны пообещали сменить в Ростове, но этого не произошло.

Проблема с кондиционерами повторяется каждый год. В Сети поступает множество жалоб на состояние вагонов, люди задыхаются от жары.