В ИК № 19 в Волгограде произошел бунт с убийством сотрудников ФСИН

сегодня в 13:25

Baza: несколько человек захватили исправительную колонию Волгограде

Исправительную колонию № 19 в Волгограде захватили несколько человек, сообщает Baza.

Предварительно, как минимум один сотрудник ФСИН был убит, еще несколько оперативников ранены.

Возможно, захвачены четыре заложника, часть из них могли погибнуть от рук арестантов.

Нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*, однако эта информация уточняется.

*организация признана террористической и запрещена в России.