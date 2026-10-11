Фальков назвал срок получения высшего образования при переходе на новую модель

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что срок получения высшего образования при переходе на новую модель высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет в зависимости от сложности выбранной специальности, сообщает РИА Новости .

«Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», — отметил он.

По его словам, сроки обучения в магистратуре будут также разными — от одного до трех лет.

Ранее Валерий Фальков заявил, что дипломные работы могут исчезнуть из-за ИИ, а вузы вернутся к устным экзаменам. Глава СПЧ Валерий Фадеев 2 июня отметил, что развитие ИИ в образовании повысит потребность в кадрах.

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