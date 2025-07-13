Победительницей гранд-финала «Мисс Королев 2025» стала Софья Размолодина

В финал вышли пять участниц: Антонина Суслина, Татьяна Соловьева, Аделина Белова, Мария Новикова и Софья Размолодина. Конкурс провели впервые после 10-летнего перерыва. Всего было более 70 заявок. Финалистки прошли четыре отборочных этапа: выход, интервью, дефиле в купальнике и в вечернем платье.

По словам победительницы конкурса, она до сих пор не верит тому, что случилось. Девушка отметила, что все финалистки были достойны этой победы.

После отборочного этапа участниц распределили по командам. Там им наносили макияж, подбирали одежду, работали над осанкой, походкой и мимикой. Этим занимались салоны и бутики Королева, которые стали одними из главных спонсоров конкурса. Также победительница получила подарки от спонсоров и денежный приз.

Конкурс «Мисс Королев 2026» пройдет уже в феврале следующего года.