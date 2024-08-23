Появилось видео резни в захваченной колонии в Волгоградской области

В Сети опубликовали видеозапись из захваченной арестантами ИК № 19 в Суровикино Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованных кадрах видно, что в колонии произошла настоящая резня. В руках арестант держит предмет с мусульманскими лозунгами, похожий на нож, на полу лежит окровавленный сотрудник ФСИН.

Пока власти не комментировали эти кадры. В УФСИН также отказались рассказывать об обстановке, которая в данный момент складывается в колонии.

О захвате заложников в ИК № 19 стало известно 23 августа. Предварительно, как минимум один сотрудник ФСИН был убит, еще несколько оперативников ранены. Нападавшие заявляют о принадлежности к Исламскому государству*.

*организация признана террористической и запрещена в России.