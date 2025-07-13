Россияне массово сдают билеты на азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025

Российские туристы массово сдают билеты на популярный азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025. После обострения отношений между Баку и Москвой организаторы мероприятия резко заменили российских исполнителей на местных малоизвестных артистов, сообщает SHOT .

В рамках ежегодного фестиваля в Баку должны были выступить такие артисты, как «Руки Вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие. Однако министерство культуры Азербайджана приняло решение отменить все мероприятия, связанные с РФ. В результате российские исполнители были заменены азербайджанскими музыкантами. При этом организаторы не везде успели обновить информацию.

Россияне, которые планировали насладиться любимыми хитами, выражают недовольство тем, что из более чем 30 исполнителей теперь они знают лишь 4-6. В связи с этим наблюдается массовый возврат билетов, стоимость которых варьируется от 4 тыс рублей за место в фан-зоне до 226,5 тыс. рублей за VIP-место. И это цена только за один день, а фестиваль продлится 4 дня.

Организаторы осознали, что теряют огромную прибыль, и теперь пытаются привлечь хотя бы исполнителей из стран СНГ, которые знакомы российской аудитории.