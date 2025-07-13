Жара собирает жатву: москвичи массово умирают на водоемах

9 человек погибли на московских водоемах за прошедшие сутки

Девять человек погибли на столичных водоемах за прошедшие сутки. При этом спасти удалось четверых, в том числе ребенка, сообщает 112 .

Наиболее частая причина — человеческий фактор. Например, купание в неположенном месте, употребление алкоголя или недооценка своих возможностей.

При этом спасатели утверждают, что чаще всего тонут люди, которые умеют плавать, а также те, кто считают, что умеют.

Накануне в столице был побит рекорд жары 122-летней давности. Прежний рекорд составлял плюс 34,5 градуса. Такая температура была в 1903 году.