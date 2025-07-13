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Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области достигло 12 человек

Общее число пострадавших при обрушении моста через реку Юг в поселке Дуниловский Вологодской области выросло до 12. Из них 9 человек лечатся на дому, 2 человека находятся в стабильном состоянии в стационаре и еще один — в травматологическом центре.

Глава Никольского муниципального округа Дмитрий Мишенев в соцсети «ВКонтакте» написал, что с вечера 12 июля и до утра 13 июля в больницу обратились еще три человека. У них диагностировали ушибы, ссадины и гематомы.

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую помощь. Экстренные службы и администрация продолжают работу.

Мост обрушился во время проведения крестного хода. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.