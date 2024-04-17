Baza: над Нижним Новгородом и Казанью закрыли небо из-за угрозы воздушной атаки

Небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыто из-за угрозы воздушной атаки, сообщает Baza.

По данным «112», несколько самолетов вернулись в аэропорт Шереметьево и другие авиагавани. Закрыты аэропорты Казани и Нижнего Новгорода.

В Росавиации подтвердили, что ограничена работа аэропортов Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА.

Позже РИА Новости сообщило, что аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, принимает и выпускает рейсы.