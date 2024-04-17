«112»: аэропорт Шереметьево не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты. Его закрыли из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал « 112 ».

ПВО ежедневно работает в небе над Россией. Накануне ВСУ пытались обстрелять Курскую область с помощью малоразмерного воздушного шара. Три БПЛА также были сбиты над Белгородской областью.

Ранее в Шереметьеве прозвучало сообщение о задымлении. Людей попросили экстренно покинуть здание аэропорта.

Позже выяснилось, что это была тренировка эвакуации. Персонал обеспечил беспрепятственное движение пассажиров.