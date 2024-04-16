ВС РФ пресекли попытки ВСУ атаковать Курскую и Белгородскую области

3 БПЛА и малоразмерный воздушный шар ВСУ уничтожили над территорией России

Три беспилотных летательных объекта самолетного типа и малоразмерный воздушный шар (МВШ) украинской армии уничтожили над территорией России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Около 08:15 по московскому времени Киев попытался обстрелять Курскую область с помощью МВШ. Однако попытка была пресечена с помощью российских средств ПВО.

Была также совершена попытка террористической атаки с помощью БПЛА. Три дрона сбили над территорией Белгородской области.

Накануне российская ПВО сбила 270 украинских беспилотников за сутки. Были также уничтожены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.