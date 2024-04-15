Российская ПВО за сутки сбила 270 украинских беспилотников

За минувшие сутки с помощью средств противовоздушной обороны ликвидировано 270 беспилотников ВСУ, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщает пресс-служба российского министерства обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады украинской нацгвардии. Было нанесено поражение бойцам и военной технике противника в 110 районах.

С начала специальной военной операции (с 24 февраля 2022 года) было уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 137 дронов, 502 ЗРК, 15 789 танков и иных боевых бронемашин ВСУ, а также другая военная техника противника.

Еще за сутки на донецком направлении СВО украинцы потеряли до 420 бойцов, танк и 10 машин. При этом в зоне столкновения подразделения «Южной» группировки войск смогли занять более выгодные рубежи.