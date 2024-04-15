Потери ВСУ на донецком направлении составили до 420 солдат

На донецком направлении военной спецоперации украинская армия потеряла до 420 человек личного состава, танк и 10 машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ потеряли две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 британского производства.

Подразделения «Южной» группировки ВС России заняли более выгодные рубежи. Военные нанесли огневое поражение бойцам и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й мехбригад противника, которые располагались в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новое и Красногоровка ДНР.

Ранее была ликвидирована украинка-снайпер с позывным Виски. 30-летнюю служащую ВСУ убили на подконтрольной Киеву части ДНР.