Потери ВСУ на донецком направлении составили до 420 солдат
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На донецком направлении военной спецоперации украинская армия потеряла до 420 человек личного состава, танк и 10 машин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, ВСУ потеряли две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 105-мм гаубицу L-119 британского производства.
Подразделения «Южной» группировки ВС России заняли более выгодные рубежи. Военные нанесли огневое поражение бойцам и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й мехбригад противника, которые располагались в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новое и Красногоровка ДНР.
Ранее была ликвидирована украинка-снайпер с позывным Виски. 30-летнюю служащую ВСУ убили на подконтрольной Киеву части ДНР.