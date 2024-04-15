ВСУ потеряли женщину-снайпера с позывным «Виски»
Снайпер ВСУ Екатерина Шинкаренко погибла под Северском
В Донецкой области недалеко от Северска была ликвидирована снайпер с позывным «Виски» Екатерина Шинкаренко, сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».
Погибшей уроженке Краматорска было 30 лет. Снайпер служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие России в Ивановском ликвидировали украинского «суперснайпера» Владимира Основенко. Обстоятельства его смерти не разглашаются.
Также в ходе боевой задачи ВС РФ лишили украинских военных двух таков. Один из них был Abrams.