В Донецкой области недалеко от Северска была ликвидирована снайпер с позывным «Виски» Екатерина Шинкаренко, сообщает Telegram-канал «Шепот фронта» .

Погибшей уроженке Краматорска было 30 лет. Снайпер служила в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие России в Ивановском ликвидировали украинского «суперснайпера» Владимира Основенко. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Также в ходе боевой задачи ВС РФ лишили украинских военных двух таков. Один из них был Abrams.