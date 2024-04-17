РИА Новости: аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, принимает и выпускает рейсы, сообщает РИА Новости .

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее сотрудники полиции задержали пассажирку, которая сообщила о бомбе в своей сумке в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра выяснилось, что взрывные устройства или вещества отсутствуют.

Позже женщина объяснила свой поступок. Она заявила, что хотела таким образом привлечь внимание бортпроводника. Пассажирка не смогла отключить свой телефон на время полета.