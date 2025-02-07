Baza: на хлебопекарном заводе «Смак» в Екатеринбурге хлеб валяется на полу

В Сети появились фотографии с завода «Смак» в Екатеринбурге, на которых видно, как изготовляемый предприятием хлеб лежит на полу. Кадры публикует Baza .

На снимках видно, как на грязном полу рядом с конвейерной лентой лежит много хлебобулочных изделий. Причем валяются батоны как в упаковке, так и без нее.

Рядом с хлебом ходят сотрудники завода. Они сортируют изделия по корзинам.

При этом на сайте компании указано, что хлеб изготавливают по ГОСТу. Роспотребнадзор заявил о проверке предприятия после появления в Сети данных снимков. Но пока что завод работает в штатном режиме.

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