В столице возбудили дело после массового отравления детей

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в гостинице на юго-востоке города, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Ранее пресс-служба прокуратуры заявила, что в гостинице «Поречье» на улице 2-й квартал Капотни в Москве отравились несколько детей. По данному факту начата проверка.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно, 1 февраля дети, которые жили в гостинице обратились за медпомощью. У них были признаки пищевого отравления. Шесть пострадавших доставили в больницу.

Сейчас столичные следователи изымают продукты и документацию, устанавливают все обстоятельства инцидента.