В столичной гостинице отравились несколько детей

За помощью к врачам обратились дети, проживающие в московской гостинице на улице 2-й квартал Капотни, у них были признаки пищевого отравления, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также ход и результаты проверок по данному факту, принятие процессуального решения по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) находятся на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее СМИ писали, что речь идет об отеле «Поречье» на юго-востоке столице. Всего отравились девять детей. Возможно это произошло из-за продуктов из доставки.