Пользователи Netflix смогут смотреть запуски ракет

сегодня в 06:10

Netflix объявил о партнерстве с NASA для трансляции космических миссий в прямом эфире? сообщает РЕН ТВ.

Уже этим летом подписчики смогут наблюдать за запусками ракет, выходами астронавтов в открытый космос и уникальными видами Земли с борта МКС — все это без дополнительной платы.

Космический контент Netflix будет включать прямые трансляции знаковых запусков с мыса Канаверал, кадры работы астронавтов за пределами станции, HD-видео нашей планеты из уникальных ракурсов, закулисные репортажи о подготовке миссий.

«Это не просто трансляции — мы создаем новый формат погружения в космос», — отмечают в Netflix. Платформа планирует дополнять прямые эфиры образовательным контентом: комментариями ученых, инфографикой и архивными материалами.

Космические трансляции станут доступны всем подписчикам без повышения стоимости сервиса. Первый «космический сезон» Netflix обещает сделать по-настоящему зрелищным, с особым вниманием к предстоящим лунным миссиям программы Artemis.