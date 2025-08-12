Бастрыкину доложат о расследовании дела узбека, насильно поцеловавшего мальчика

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела, возбужденного по факту противоправных действий мигранта в отношении ребенка в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что 51-летний мигрант-заправщик совершил противоправные действия в отношении четырехлетнего малыша — поцеловал его.

Инцидент произошел на АЗС, куда приехала иномарка Kia. В машине сидели мама и мальчик. Пока женщина выходила из авто, гражданин Узбекистана завел разговор с малышом. Он сначала попросил у него мягкую игрушку, а потом поцеловал его в губы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Руководитель ГСУ СК России по Москве Беляев Д. В. доложит главе СК РФ Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах по его поручению.