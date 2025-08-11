В Москве 51-летний узбек-заправщик силой поцеловал 4-летнего мальчика в губы

В Москве задержали 51-летнего уроженца Узбекистана, работавшего на одной из автозаправок. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера — приезжий силой поцеловал в губы четырехлетнего мальчика, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел на одной из заправок известной российской компании на МКАД. Туда приехала иномарка Kia, из которой вышли женщина и ее маленький сын. Клиентов встретил 51-летний узбек, который сперва попросил у дошкольника мягкую игрушку, а потом — поцеловал его в губы.

Мигранта остановила мать малыша. После этого иностранца задержали и отвезли в полицию.

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об аресте приезжего, поцеловавшего ребенка.