Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве мужчины велосипедистом в Лобне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об убийстве жителя подмосковной Лобни, совершенном велосипедистом, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По данным следствия, конфликт произошел из-за того, что мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые в результате нанесли ему несколько ударов. От полученных повреждений он скончался в больнице.

Выяснилось, что во время конфликта 43-летний мужчина прибегал к ругательствам и облил одного из парней пивом. Велосипедист нанес удар в ответ, из-за чего оппонент потерял равновесие, упал и травмировал голову об асфальт.

Также известно, что погибший работал репетитором по английскому языку. По словам его брата, на него напала целая группа несовершеннолетних. Мужчина заявил, что эти молодые люди продолжительное время держат в страхе жителей Лобни, совершая нападения на случайных прохожих.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву предоставить детальную информацию о расследовании.