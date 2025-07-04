Транспортный коридор «Север — Юг»: почему он так важен и как на него повлияет конфликт РФ и Азербайджана

Что такое МТК «Север — Юг», какое значение он имеет для России и других стран и каковы его перспективы, читайте в материале РИАМО.

После резкого обострения конфликта России и Азербайджана в конце июня 2025 года заговорили не только о геополитических аспектах этой эскалации, но и об экономических — именно через закавказскую республику проходит один из самых перспективных маршрутов мировой торговли.

Что такое международный транспортный коридор «Север — Юг»

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Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», согласно справке российского МИДа, опубликованной в 2016 году — это мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) общей протяженностью 7200 километров. Он был создан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию (через Каспийское море) и далее в Северную и Западную Европу. Правда, с тех пор ситуация сильно изменилась: после ввода против России масштабных западных санкций в 2022 году коридор «Север — Юг» превратился для Москвы в один из главных каналов экспорта. Так, по итогам 2022 года из общего объема грузопотока по маршруту около 75% (11 миллионов тонн) составили экспортные российские перевозки, и только 25% (3,5 миллиона тонн) — импортные грузоперевозки на территорию России.

Межправительственное соглашение о создании коридора «Север — Юг» подписали Россия, Индия и Иран — это произошло еще 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге. К маю 2002 года оно было ратифицировано всеми государствами и вступило в силу. Тогда же на встрече министров транспорта стран-участниц был утвержден устав Координационного Совета (КС) МТК «Север — Юг». Позднее к соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина.

Использование транспортного коридора «Север — Юг» вместо традиционного пути через Суэцкий канал позволяет сократить срок перевозки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи вдвое: с 30-45 дней до 15-24 дней.

Какие маршруты существуют в рамках коридора «Север — Юг»

Коридор «Север — Юг» начинается у границы России и Финляндии, а заканчивается в индийском порту Мумбаи. В основном он проходит по территории РФ и Ирана и представляет собой единый маршрут. Однако в районе Каспийского моря вместо одного пути появляются сразу три: два сухопутных и один морской. Их называют Западной, Транскаспийской и Восточной ветвями.

Западная ветвь проходит по территории России, Азербайджана и Ирана. Главная проблема ее дальнейшего развития — отсутствие железнодорожного сообщения на участке между иранскими городами Аштара (на границе с Азербайджаном) и Решт. Сейчас перевозка грузов на этом участке осуществляется автомобильным транспортом.

В мае 2023 года Россия и Иран подписали межправительственное соглашение, согласно которому российская сторона выделит кредит размером 1,3 миллиарда долларов для строительства железной дороги. Ожидается, что работы будут завершены к 2028 году.

Транскаспийская ветвь коридора представляет собой морское сообщение между российскими портами Астрахань, Оля и Махачкала и иранскими Амирабад, Астара, Энзели и Ноушехр с дальнейшей перевозкой грузов по земле.

Восточная ветвь проходит по территории России, Казахстана, Туркмении и Ирана. Она начала функционировать в 2014 году, когда завершилось пятилетнее строительство железной дороги между казахстанским Жанаозеном и иранским Горганом.

Объем перевозок по коридору «Север — Юг» растет с каждым годом. Так, по итогам 2022 года он составил 14,5 миллиона тонн, по итогам 2023-го — 17,6 миллиона тонн, а по итогам 2024-го — около 24 миллионов тонн.

При этом самой загруженной является западная ветвь. В 2022 году на нее приходилось около 70% от всего грузопотока (10,3 миллиона тонн), в то время как на Транскаспийскую — около 25% (3,6 миллиона тонн), а на Восточную — всего около 5% (0,7 миллиона тонн). По итогам 2024 года доля Транскапийской ветви выросла примерно до 34% (8 миллионов тонн), а вот по Восточной провезли менее 8% грузов (1,8 миллиона тонн).

Обращает на себя внимание явная недозагруженность Восточной ветви маршрута, так как ее пропускная способность составляет около 10 миллионов тонн в год — как и у Западной ветви.

Может ли конфликт РФ и Азербайджана отразиться на работе коридора «Север — Юг»

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Вскоре после обострения конфликта Москвы и Баку журналисты задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову вопрос, вызывает ли опасение реализация этого проекта в свете новой эскалации.

«Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран, и мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, — они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы», — ответил чиновник.

По словам заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, пока сложно сказать, повлияет ли начавшийся кризис в отношениях России и Азербайджана на коридор «Север-Юг».

«Если смотреть по прошлому году, объем потоков грузов через Азербайджан рос. Но проблема на самом деле не в Азербайджане, а в Иране — Тегеран не может достроить оставшуюся часть железной дороги Астара — Решт» Станислав Притчин в интервью RTVI заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

Притчин также напомнил, что Россия для Азербайджана — основной торговый партнер ненефтяного сектора.

«К примеру, Азербайджан заметно зависит от российского рынка сельского хозяйства или поставок нефтехимии», — пояснил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН.

В свете приведенной выше статистики о недозагруженности Восточной ветви коридора «Север-Юг» логично предположить, что нынешние объемы грузоперевозок в основном могут быть перенаправлены по ней, а конфликт Москвы и Баку способен повлиять разве что на планы по расширению Западной ветви.

Каковы дальнейшие перспективы транспортного коридора «Север — Юг»

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Как полагает член Российско-Оманского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, член транспортной подгруппы Делового совета БРИКС Марат Зембатов, в перспективе коридор «Север-Юг» может стать ключевым и самым безопасным мегакоридором, который объединит грузопотоки Африки, Европы и Азии. Для этого его надо соединить на севере с Северным морским путем (СМП), а на юге — с Трансаравийской железной дорогой. В первом случае необходимо использовать железную дорогу между Мурманском и Санкт-Петербургом, а во втором — железнодорожную паромную переправу между иранским портом Бендер-Аббас и оманским портом Хасаб.

«Там, конечно, потребуются инфраструктурные инвестиции. <…> Но если заработает СМП и с ним в связке переправа из Бендер-Аббаса в Оман, а соответственно, будет связь со всем Аравийским полуостровом, то получится, что этот мегатранспортный коридор соединит все дружественные страны от Северного Ледовитого океана до Судана на восточном побережье Африки через Саудовскую Аравию… Соответственно, роль транзитного пространства России как страны возрастает кратно», — подчеркнул Зембатов.