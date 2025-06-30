Конфликт России и Азербайджана: в чем причина и кто за ним стоит

Зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и до чего может дойти эскалация, читайте в материале РИАМО.

В конце июня начался новый виток обострения отношений России и Азербайджана, причем инициатором явно выступила закавказская республика. Большинство экспертов отмечают, что это было неизбежно, и не прогнозируют никаких улучшений.

Задержание азербайджанцев в Екатеринбурге как повод для конфронтации

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27 июня в Екатеринбурге произошли события, которые вроде бы относятся к миру уголовной хроники, а не международной политики: российские силовики задержали около 50 человек, связанных с азербайджанской диаспорой. Это произошло в рамках расследования убийства, произошедшего в далеком 2001 году, причем жертвой тоже стал азербайджанец – торговец Юнис Пашаев. Считается, что причиной преступления стал его отказ платить своим соотечественникам за «крышу».

В 2011 году был убит друг Пашаева Икрам Гаджиев — владелец одной из овощебаз Екатеринбурга, а за два месяца до этого произошло покушение на убийство Фехруза Ширинова, который в 2001 году вместе с Гаджиевым доставил смертельно раненного Пашаева в больницу, где тот и скончался.

В 2025 году дело было возобновлено четвертым отделом Следственного комитета РФ, который специализируется на «глухарях» — нераскрытых преступлениях прошлых лет.

Во время обысков 27 июня скончались оба главных подозреваемых — братья Сафаровы, владельцы кафе «Каспий». По сообщениям в российской прессе, у одного из братьев при виде спецназа остановилось сердце.

В то же время в азербайджанских СМИ появилась информация, что братья умерли вследствие действий правоохранителей, а не по естественным причинам. Кроме того, сообщалось о восьми травмированных родственниках, четверо из которых (по некоторым источникам — трое) госпитализированы в тяжелом состоянии.

30 июня Следственный комитет выпустил официальное заявление о ситуации в Екатеринбурге. В частности, ведомство сообщило о задержании в качестве подозреваемых шести граждан Российской Федерации – Сафарова Мазахира Мохбалы оглы, Сафарова Акифа Мохбалы оглы, Сафарова Аяза Мохбалы оглы, Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах смерти фигурантов» заявление Следственного комитета РФ

В ведомстве также сообщили, что «в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации».

Реакция Азербайджана на события в Екатеринбурге

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К моменту заявления СК РФ из обычной на первый взгляд криминальной истории уже разразился международный скандал.

Так, 29 июня пресс-служба азербайджанского парламента сообщила об отмене визита в Москву парламентской делегации из Баку, которая должна была провести совместное заседание с российскими коллегами.

Кроме того, в азербайджанской прессе появилась информация об отмене визита в страну вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

30 июня в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан», которое является филиалом МИА «Россия Сегодня», прошли обыски. Также были задержаны двое сотрудников агентства. По версии МВД Азербайджана, они являются агентами ФСБ.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о принятых азербайджанскими властями решениях, касающихся отношений с Россией. По словам чиновника, Москва заинтересована развивать добрые отношения с Баку и будет продолжать работу по разъяснению своей позиции.

Параллельно с действиями азербайджанских государственных органов активная критика России и ее президента Владимира Путина началась в СМИ закавказской республики. В частности, сюжет с таким содержанием вышел на главном телеканале страны AZTV. Подключились к этой акции и азербайджанские общественные деятели. Так, председатель правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан, профессор Айгюн Аттар призвала три миллиона азербайджанцев, проживающих в России, выразить протест.

«Я решительно осуждаю Кремль, его русский шовинизм, сепаратистские настроения и исламофобский подход!», – заявила женщина. Кроме того, она назвала Путина «бессовестным», а СССР – «тюрьмой народов».

В чем истинная причина конфликта Азербайджана и России

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Многие российские аналитики обратили внимание на абсурдность ситуации: Азербайджан возмущается задержанием граждан России, которых обвиняют в убийстве граждан Азербайджана. Странно выглядит и сам факт того, что власти иностранного государства вмешиваются в расследование обычного на первый взгляд уголовного дела.

Большинство российских комментаторов полагают, что события в Екатеринбурге стали лишь поводом для эскалации конфликта со стороны Азербайджана.

По мнению военкора Александра Харченко, корни такого поведения кроются во Второй карабахской войне, в ходе которой закавказская республика вернула себе контроль над Нагорным Карабахом, до этого 30 лет контролировавшемся Арменией.

«Азербайджанцы стали думать, что у них великая и непобедимая армия, да к тому же за их спинами Турция, Катар и Израиль. Ну и мы, конечно, простили им сбитый вертолет и расстрелянных миротворцев. Одно наложилось на другое, и у наших каспийских партнеров снесло крышу. Негоже великому и богатому Азербайджану пресмыкаться перед слабой Россией, которая Украину победить не может», – отметил журналист.

«Впрочем, верить в эту конструкцию может только идиот», – добавил Харченко.

С этой точкой зрения солидарен и другой военкор Юрий Котенок.

«В Баку под присмотром немигающего ока Саурона-Эрдогана под трусливое блеяние фриков во власти в Ереване и молчание России (давайте называть вещи своими именами) выгнали армян из мест тысячелетнего проживания в Карабахе. Успех настолько преобразил Азербайджан, что в нем резко, как сахар в крови диабетика, скакнул градус русофобии. В Баку словно опились дурным вином и никак не желают трезветь» Юрий Котенок военный корреспондент

По мнению Котенка, в Азербайджане настолько потеряли чувство реальности, что уже расписывают сценарии ввода войск в Иран (для поддержки 8-миллионного азербайджанского населения) и наказания России «за всё скопом сразу — за сбитые самолеты, за фантомные боли прошлого (придуманные, как извращение истории), даже за робкие попытки приструнить обнаглевших "многонационалов" на своей территории».

«А как еще, если за спиной дыхание турок, сионистов, столицы всемирного халифата в Лондоне?», – перечислил Котенок главных бенефициаров конфликта.

Азербайджан выбрал момент для конфликта с Россией намеренно

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Как считает популярный блогер Юрий Подоляка, Баку не случайно решил пойти на конфронтацию с Россией именно сейчас, сделав это по двум причинам.

«Причина первая — киевский режим на грани разгрома и Великобритании надо ему срочно помочь выжить. И других вариантов кроме как поджигать южное подбрюшье России (с попыткой одновременной раскачки ее изнутри) у них, похоже, сейчас нет», – полагает аналитик.

Вторая причина реакции Азербайджана, по мнению Подоляки – это военное поражение Ирана в ходе 12-дневной войны, после чего официальный Тегеран на время выпал из ближневосточного расклада.

«И это все происходит на фоне, как Баку кажется, связанных у России на Украине рук. Что дает им отличный шанс решить вопрос с Зангезуром (Сюником)», – написал блогер, имея в виду так называемый Зангезурский коридор – часть Армении, отделяющую основную территорию Азербайджана от Нахичеванской автономной республики. По мнению многих экспертов, в Баку вынашивают планы соединить две части своего государства, аннексировав армянские земли – тем более что власти в Ереване показали свою слабость в ходе карабахского конфликта.

По мнению Подоляки, у Азербайджана есть год до предстоящих в Армении парламентских выборов, после которых премьер-министр Никол Пашинян может потерять власть и «пятая армянская колонна в его лице перестанет помогать Азербайджану решать его территориальные вопросы».

С учетом этих соображений блогер обратился к патриотам Армении с призывом готовиться к агрессии со стороны Баку уже сегодня.

«Насколько я понимаю возможности азербайджанской армии, остановить их смогут несколько десятков хороших расчетов FPV-дронов. И если они будут созданы и разместятся в Армении, вторжение еще можно избежать (либо нанести азербайджанской армии такие потери, которые она будет не в состоянии перенести)», – отметил аналитик.

Что касается конфликта Азербайджана и России, то, по мнению Подоляки, реальных рычагов влияния на Москву у Баку нет:

«Ведь очевидно, что если Россия захочет сделать Баку больно, то она это легко сделает (например, как это было в свое время с грузинскими ОПГ, которых в России в свое время очень быстро обезжирили и отправили в Тбилиси предъявлять властям претензии). И это только один вариант (причем в России население его примет с аплодисментами и рейтинг власти подскочит сразу и сильно).

Второй - реальная торговая война, которая нанесет Баку огромный ущерб.

Что в ответ может сделать Алиев, даже трудно представить. Больше Украине помогать? Так он и так помогает как может. Пересажает всех пророссийских журналистов? Так он их и так уже почти всех пересажал...».