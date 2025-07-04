В Кузбассе поймали «сырного вора», утащившего 95 пачек этого продукта

В пресс-службе полиции Кузбасса заявили, что 4 июля был задержан «сырный вор». Известно, что рецидивист украл 95 упаковок этого кисломолочного продукта, сообщает Сiбдепо .

В Анжеро-Судженске выяснили, что один из местных жителей отличился необычной серией краж: он систематически воровал сыр из магазинов. Мужчина уже ранее был судим, дело по этому факту было заведено после жалоб продавцов, пожаловавшихся не ущерб в 15 тыс. руб.

«Он обвиняется в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ „Кража“», — заявлено в сообщении ведомства.

«Сырный вор» действовал просто: заходил с пакетом в магазин, складывал незаметно туда продукт и спокойно уходил, ничего не платя. Затем он начал продавать украденный товар на улице, чтобы получить наличные. Интересно, что если бы не камеры наблюдения, мужчине бы удалось проворачивать эту схему из раза в раз.

Нарушителя быстро вычислили сотрудники правоохранительных органов. Сейчас он ожидает суда, по статье о краже ему грозит до 2 лет тюрьмы.