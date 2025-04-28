Репетитор по английскому: стала известна личность жертвы велосипедиста в Лобне

В ходе конфликта с велосипедистом в Лобне погиб репетитор по английскому языку

Вскрылись новые обстоятельства конфликта, разгоревшегося в Лобне между молодым парнем на велосипеде и 43-летним мужчиной, в ходе которого последний погиб. Жертвой оказался Василий С., который был репетитором по английскому языку, сообщает MSK1.RU .

Брат погибшего рассказал, что на мужчину на самом деле набросилась целая банда подростков. По его словам, молодые люди давно терроризируют Лобню, нападая на прохожих.

Брат Василия заявил, что в прошлом году эта банда избила нетрезвого прохожего, а два года назад ее участники «отрабатывали удары» по пенсионерам, сидящим на лавочках.

Как рассказали соседи и родственники погибшего, Василий был безобидным репетитором по английскому языку. По словам брата погибшего, всю вину за трагедию «свалили на одного парня с маленьким ребенком, чтобы он получил минимальный срок».

Также мужчина добавил, что подростки напали на Василия недалеко от отделения полиции, но правоохранители, по его словам, не предпринимали никаких действий, пока им не сообщили, что пострадавший находится в коме.

Ранее сообщалось, что между Василием и 20-летним велосипедистом произошел конфликт из-за замечания по поводу езды. В ходе ссоры парень сильно ударил мужчину, а тот упал на асфальт. Спасти пострадавшего не удалось.