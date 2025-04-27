Велосипедист отправил в смертельный нокаут 43-летнего мужчину в Подмосковье
43-летний мужчина погиб в ходе конфликта с велосипедистом в Лобне
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В подмосковной Лобне молодой велосипедист стал виновником трагического инцидента, в результате которого 43-летний мужчина скончался, сообщает Mash.
20-летний Илья катался на велосипеде по дворам, когда к нему подошел 43-летний Василий и начал делать замечания по поводу его катания.
В ходе конфликта мужчина использовал ненормативную лексику и облил молодого человека пивом. В ответ на провокацию велосипедист ударил его, в результате чего Василий упал и ударился головой об асфальт.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему была проведена операция, однако спасти его не удалось — он скончался. В настоящее время эксперты занимаются установлением точной причины смерти.